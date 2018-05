Sparatorie nel Vibonese : Il 32enne Francesco Olivieri si costituisce in carcere

Sparatorie nel Vibonese, il killer si è costituito. Francesco Olivieri, nel corso dell'interrogatorio, condotto dal pm Concettina Iannazzo, è stato sentito sul movente che lo ha indotto ad uccidere a Nicotera Giuseppina Mollese e Michele Valerioti dopo averli raggiunti nelle rispettive abitazioni.







Francesco Olivieri - l'uomo che venerdì traha ucciso due persone e ne ha ferite altre tre - si è costituito nella notte nel carcere di. I militari avevano trovato l'automobile del 32enne che era stata incendiata, all'interno non era stata rinvenuta l'arma che l'uomo ha utilizzato per compiere glie che non aveva con sé nel momento in cui si è presentato in carcere.