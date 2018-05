Grande Fratello : Angelo Sanzio in intimità con Baye Dame nella casa

Angelo Sanzio confessa di aver avuto una notte di passione con ... Nel corso della cena hawaiana, il concorrente del Gf Nip ha rivelato agli altri inquilini della Casa di aver consumato un rapporto con Baye Dame.





Scoppia la bomba e questa edizione del reality sta facendo davvero discutere... pare che durante la festaorganizzata nei giorni scorsi all'interno della casa delabbia confessato di aver aver avuto un rapporto con un ex inquilino della casa.Il Ken italiano non ha fatto nomi ma ha usato un doppio senso abbastanza chiaro... "" cosa che ha fatto subito pensare aGli altri concorrenti hanno chiesto i dettagli e Angelo ha raccontando che è successo lontano dalle telecamere di Lido Carmelita. In molti pensano ad uno scherzo, manon ci sta e susmentisce tutto : ''Ho visto un elefante volare. Ditemi che credete anche a questo''.