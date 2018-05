Maltempo : per una settima arriva il Ciclone islandese

Meteo, l'inverno non vuole andar via: temporali e temperature in ... Questa settimana piogge e venti interesseranno quasi tutte le regioni italiane. IlMeteo.it annuncia l'arrivo di un terzo ciclone dal Nord Europa.









Il tempo sarà molto instabile con temperature in deciso calo, specialmente al Centro-Nord, dove i valori si porteranno anche al di sotto delle medie stagionali. Neppure nei giorni seguenti si profila l'arrivo di un'alta pressione in grado di garantire tempo stabile ma, con lo spostamento verso i Balcani del vortice depressionario, tra mercoledì e giovedì le precipitazioni saranno meno diffuse.

Il rischio di temporali pomeridiani, spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo, resterà comunque elevato su Alpi, Nord-Est e regioni tirreniche. Nella seconda parte della settimana la parziale attenuazione dell'instabilità sarà accompagnata anche da un generale rialzo termico.

Mercoledì ci saranno ancora temporali sul Lazio, in Campania, su Alpi e Prealpi, sul grossetano e sulla Venezia Giulia. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito, annuncia altri temporali anche per giovedì, soprattutto al Centro, mentre venerdì l'instabilità sarà meno diffusa. Secondo i dati provenienti dal Centro Europeo con sede a Reading (Ecmwf) il weekend 19-20 maggio vedrà l'arrivo del 3° ciclone, questa volta dal Nord Europa e sarà ancora maltempo.

