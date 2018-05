Cosa c'è da guardare in tv stasera

Film del 2014 che vanta un cast stellare: Colin Firth, Samuel L. Jackson, Michael Caine e Mark Hamill. Per evitare a uno scienziato pazzo di distruggere l'umanità, un vecchio ed elegantissimo agente segreto recluta un ragazzo dal difficile passato...

Prodotto da Luc Besson e terzo capitolo della saga iniziata da 'Io vi troverò': qui Bryan Mills (ex agente segreto interpretato da Liam Neeson) dovrà vendicare l'omicidio della moglie e difendersi dalle accuse di essere stato lui stesso il responsabile della sua morte...

CANALE 5 , ORE 21.26, TAKEN 3 - L'ORA DELLA VERITÀ (FILM)

RETE 4, ORE 21.14, MIAMI SUPERCOPS (I POLIZIOTTI DELL'8ª STRADA) (FILM)

Bud Spencer e Terence Hill in uno dei loro grandi classici: in questo film del 1985 i due devono mettersi sulle tracce di un rapinatore già arrestato molti anni prima. Peccato che Steve (Bud Spencer) non ne abbia alcuna voglia...