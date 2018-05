Brasile : 21enne con la pistola davanti alla scuola, la mamma poliziotta gli spara - Video

La coraggiosa mamma poliziotto è stata premiata con un encomio dal sindaco di San Paolo per la prontezza di riflessi ed il coraggio mostrati in difesa di donne e bambini : “Non so se avrebbe sparato ai bambini, alle mamme presenti o alla sicurezza presente all’ingresso della scuola. Ho solo pensato a difendere le mamme, i bambini, la mia vita e quella di mia figlia”, ha spiegato Katia ai media brasiliani.

Fuori dal collegio, in Brasile, un ragazzo armato si avvicina a bambini e genitori per derubarli, ma tra le mamme c’è la. La donna estrae dalla borsa una pistola e con un gesto repentino spara al rapinatore, un 21 anni che è morto in ospedale qualche ora più tardi.