Professoressa disabile si sente male : Gli studenti preoccupati la vanno a cercare e la salvano

All'ingeresso degli agenti la professoressa era riversa a terra, priva di sensi a causa di un malore, e non riusciva a muoversi. Immediati i soccorsi e il trasferimento in ospedale. Uno dei ragazzi spiega : «Le sue lezioni sono racconti nei quali ci presenta ogni giorno un personaggio diverso, come se lo avessimo con noi in aula... Speriamo torni presto».

Professoressa disabile salvata dai suoi studenti di Torre Annunziata. Studenti preoccupati per la loro professoressa dopo 48 ore vanno a cercarla trovandola agonizzante, riescono a portarla in ospedale e la salvano. La storia suche racconta la vicenda di una50enne dell'istituto Cesaro di. Un' assenza senza preavviso che ha fatto preoccupare i suoi giovani studenti che ad un certo punto hanno deciso di recarsi a casa della docente a Vico Equense, in costiera sorrentina, dove vive la professoressa. Hanno prima citofonato, ma non ricevendo risposta hanno hanno deciso di chiamare i carabinieri.