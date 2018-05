Pensione/ Accordo Lega-M5S riforma Fornero : a 64 anni, ma quota 100

In primis la possibilità per i lavoratori di poter andare in pensione con la “quota 100”, sommando gli anni di contribuzione con l’età del pensionando. Poi l’età minima per andare in pensione sarà di 64 anni e un minimo contributivo di 36 anni.





Per chi ha lavorato per almeno 41 anni, con due anni di contributi figurativi, la pensione sarà possibile a prescindere dall'età. Invariata l’aspettativa di vita come criterio per l’età di pensionamento, e sarà posto un tetto massimo di spesa pensionistica annua, pari a 5miliardi per il superamento dei tetti fissati dalla Legge Fornero.