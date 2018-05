Grande Fratello / Luigi Favoloso fuori controllo: il blitz nel cuore della notte, mentre lei dorme...

Ma sembra che il concorrente si sia avvicinato anche ad Alessia, che ha confessato: "Lui è controverso, contorto, lui ce l’ha messa la malizia, altrimenti non mi aspetti sveglio al letto alle 5 del mattino. Due non mi fai l’occhiolino, viscido, fa schifo. Tre, se mi parli di ‘cosa ne pensa Mariana’, cosa ne so, io ho fatto finta che non sapevo del bacio". Anche in questo caso, alla parola "bacio", Mariana si è agitata come se non volesse far sapere nulla ai telespettatori.

Nella casa del Grande Fratello continua a fare spettacoloche ha rivelato di avere avuto. Domenica sera Alessia, parlando con Mariana, le ha detto che l'le avrebbe parlato di un bacio in confessionale proprio con lei.si è impaurita temendo ripercussioni sulla storia che ha fuori dalla casa e, toccandosi il microfono, ha detto: "".