Governo Lega e Movimento 5 Stelle : manca solo il premier

L’accordo definitivo ancora non c’è , ma il problema da risolvere è il nome del premier che verrà proposto al Quirinale. Oggi altro incontro a Roma, con l’obiettivo di rifinire l’accordo e stringersi la mano per suggellare il patto che darà vita al prossimo esecutivo. L’accordo di governo, 22 punti in tutto, sembra non essere un grande problema -assicurano Matteo Salvini e Luigi Di Maio.

Ieri il leader della Legahanno continuato a cercare un accordo per il governo., il primo incontro non molto fruttifero durante la mattina al. Poi due vertici, uno nel pomeriggio e uno a tarda sera, al cui termine Di Maio ha fatto sapere che mancano solo i dettagli.