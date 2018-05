La Iena Nadia Toffa ancora a riposo : Torno prestissimo

Poi in diretta gli amici conduttori Nicola Savino, Giulio Golia e Andrea Agresti : «Nadia non è con noi perché si è presa una piccola pausa per dedicarsi a se stessa»... ed è la stessa Nadia ad intervenire : "Io sto benissimo, ma i medici dicono che devo fare la brava"





Nadia Toffa nel febbraio scorso aveva rivelato la sua lotta contro il cancro, diagnosticato dopo l’improvviso malore dello scorso 2 dicembre.