Juventus : 7° scudetto, pari 0-0 a Roma | Bianconeri campioni d'Italia

: TORINO - La festaci sarà. E il pullman molto probabilmente anche. Il dubbio è la data: se stasera lafosse aritmeticamente campione d'Italia (basta un pareggio o una non vittoria del Napoli), allora l'appuntamento sarebbe per sabato ...è nella storia: settimodi fila. Le immagini della ...

: Secondo match pointper lain questa domenica di campionato: i bianconeri potrebbero laurearsi campioni d'Italia con una giornata d'anticipo non perdendo contro la Roma o in caso di mancato successo del Napoli a Genova contro la ... in tre partite: Napoli, Lazio e Inter le svolte della stagione ...

: TORINO - In una squadra che ha in un granitico collettivo e nell'assenza di prime donne la sua fondamentale forza, non si può ignorare il peso che alcuni gol di Gonzalo Higuain hanno avuto nelloche lasi appresa a vincere. Nell'anno ..., Higuain-Dybala per la caccia al settimo