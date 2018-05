Incidente Reggio Calabria, frontale tra due moto : due morti

Secondo i primi accertamenti due moto si sono scontrate frontalmente, nello scontro un 41enne ed un ragazzo sono morti sul colpo mentre la fidanzata del giovane è rimasta ferita. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.

: Due uomini sono morti e una ragazza di 20 anni è rimasta ferita in unavvenuto sulla statale 18, nel territorio di Bagnara Calabra. Due moto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Nell'urto, un 41enne ed un ...