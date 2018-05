Il 25enne Alberto Delfini ucciso per 60 euro : i carabinieri fermano il suocero

Castel Madama: 25enne di Tivoli morto in un campo, si indaga per ... - RomaToday : Alberto Delfini, 25 anni di Tivoli, è stato trovato morto all'altezza di via Vicovaro, a Castel Madama, nella notte tra il 12 ed il 13 maggio. Il giovane, cameriere di professione nel comune vicino Roma, presentava sul corpo una ferita da arma da fuoco ... , 25 anni di Tivoli, è stato trovato morto all'altezza di via Vicovaro, a Castel Madama, nella notte tra il 12 ed il 13 maggio. Il giovane, cameriere di professione nel comune vicino Roma, presentava sul corpo una ferita da arma da fuoco ... Ucciso con una fucilata al collo: il suocero confessa - Blasting News : Alberto Delfini, un cameriere di 25 anni, era stato ritrovato morto con un colpo di arma da fuoco al collo nella notte tra l 11 e il 12 Maggio nelle campagne di Castel Madama vicino a Roma L'allarme alle forze dell'ordine,sarebbe stato dato, nella ... , un cameriere di 25 anni, era stato ritrovato morto con un colpo di arma da fuoco al collo nella notte tra l 11 e il 12 Maggio nelle campagne di Castel Madama vicino a Roma L'allarme alle forze dell'ordine,sarebbe stato dato, nella ... Giovane trovato morto vicino a Roma, fermato il suocero - TGCOM : Il giovane si chiamava Alberto Delfini. Sequestrata di carabinieri l'arma utilizzata per il delitto. Si tratta di un fucile semiautomatico risultato rubato. A quanto ricostruito il 25enne, compagno della figlia del fermato con cui aveva anche un bimbo ... : Il giovane si chiamava. Sequestrata di carabinieri l'arma utilizzata per il delitto. Si tratta di un fucile semiautomatico risultato rubato. A quanto ricostruito il 25enne, compagno della figlia del fermato con cui aveva anche un bimbo ...

Il 24enne Alberto Delfini originario di Tivoli e residente a Castel Gandolfo, è statonella notte in un'area di campagna a, vicino a Roma, il ragazzo presentava una ferita d'arma da fuoco al collo. Il suocero 46enne avrebbeper un debito di 60 euro, dopo una lite nata nella notte in una zona di campagna. E' stato proprio ila chiamare i carabinieri dopo aver ripulito i luoghi e essersi creato un alibi per sviare la indagini.Ma è stato sentito per tutta la mattina dai carabinieri e ha poi ammesso le sue responsabilità parlando di una lite nata all'improvviso per il. Il suocero avrebbe l'arma ed avrebbe sparato al collo di. Il corpo del ragazzo è stato trovato alle 23 all'altezza di via Vicovaro, in località Saccomuro, sopra il fiume Aniene, in piena campagna.Alberto Delfini era un cameriere, aveva lavorato in una pizzeria di Castel Madama con mansioni nella cucina e viveva con la compagna nella stessa casa del suocero e aveva e un bambino di 5 mesi.