Bari : turista americana trovata morta

I primi esami effettuati sulla salma sembrano escludere l'ipotesi di una morte violenta. La donna potrebbe essersi fatta quelle ecchimosi con una caduta. Il marito della vittima ha risposto a tutte le domande del militari che corso della mattinata lo hanno portato nella caserma di Carbonara.

Unaè stata trovata morta all'interno della stanza di una struttura extralberghiera di, nel quartiere Carbonara, sul collo della donna sarebbero state individuate. La donna 65enne era a Bari per un periodo di vacanza insieme con il marito, il ritrovamento e' avvenuto in una villetta, in una zona residenziale. A dare l'allarme è stato ildella donna trovata per terra in camera da letto, un ambiente in ordine che non presenta segni di effrazione.