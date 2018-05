JONATHAN KASHANIAN (ISOLA DEI FAMOSI) SU BAYE DAME E LUIGI FAVOLOSO

JONATHAN KASHANIAN OSPITE A RADIO RADIO NELLA TRASMISSIONE "NON SUCCEDERA' PIU' " DI GIADA DI MICELI PARLA DELLA SUA ESPERIENZA ALL'ISOLA DEI FAMOSI E RISERVA GIUDIZI ANCHE PER LA NUOVA EDIZIONE DEL GRANDE FRATELLO IN PARTICOLARE SU BAYE DAME E LUIGI FAVOLOSO