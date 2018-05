Anna Tatangelo : Con Gigi D'Alessio ci siamo lasciati da un anno

La cantante Anna Tatangelo ospite del programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari parla così della sua vita : "In questo momento sono serena, sto instaurando una bellissima sensazione con me stessa: sto imparando a stare sola".









L'amore c'è stato e la storia è stata davvero importante, come ricorda lei stessa parlando della sua follia che ha fatto per Gigi: "Una volta ho organizzato una festa a sorpresa per il compleanno di Gigi. Ho chiamato la sua casa discografica per organizzare un appuntamento, finto, con un'artista internazionale. Lui è andato a Milano, ha aspettato per sei ore, si è rotto le scatole, ha ripreso l'aereo e tornato a casa ha trovato un sacco di persone che lo aspettavano per festeggiarlo. Era abbastanza inc****to ma poi ha capito ed è stato felice"





Sulla fine della sua storia con"Ora sono single, con Gigi ci siamo lasciati da un anno. I corteggiatori? Non si fa avanti nessuno. Magari fanno dei complimenti ma poi finisce lì. D'altra parte ora non ho proprio la testa per queste cose". Sembra strano che una donna così bella non abbia corteggiatori, ma forse la Tatangelo vuole stare un po' per conto suo dopo la fine di un amore così importante per riflettere e godersi Andrea, ilnato nel 2010 avuto con il cantante napoletano.