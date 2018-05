Grande Fratello : telecamera manda in onda le immagini di Alessia Prete sul wc

La bella Alessia già si era sentita male ed era stata portata via in ambulanza, adesso sono andate in onda immagini "private" mentre la concorrente pensava di essere da sola in bagno. La produzione di “Grande Fratello” si è scusata con il pubblico e con la diretta interessata per l'accaduto.

Al Grande Fratello per errore sono state trasmesse alcunedi unaposizionata nel. dove sul w.c. era sedutae, ultimamente protagonista per il flirt con Matteo Gentili.