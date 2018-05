Con l'aumento dell'Iva ogni famiglia pagherà 242 in più nel 2019

Il coordinatore dell'Ufficio studi della Cgia, Paolo Zabeo : "Bisogna assolutamente evitare l'aumento dell'Iva non solo perché colpirebbe in particolar modo le famiglie meno abbienti e quelle più numerose, ma anche perché il ritocco all'insù delle aliquote avrebbe un effetto recessivo per la nostra economia. Il 60% del Pil nazionale è infatti riconducibile ai consumi delle famiglie. Se l'Iva dovesse salire ai livelli record previsti, per le botteghe artigiane e i piccoli commercianti sarebbe un danno enorme, visto che la stragrande maggioranza dei rispettivi fatturati è attribuibile alla domanda interna".

Inoltre con l'aumento dell'Iva l'Italia sarà il Paese con l'aliquota ordinaria più elevata dell'Eurozona : "Questo balzo ci consentirebbe di scavalcare tutti e di posizionarci in testa alla classifica dei più tartassati dalle imposte indirette."

Se - come previsto - ci sarà l'aumento dell’Iva, nelogni famiglia italiana subirà un incremento medio di imposta pari aad avvertire gli italiani è la, le cui stime prevedono un rincaro pari a 284 euro per famiglia al, a 234 euro ale a 199 euro al. Se non verranno recuperati 12,4 miliardi di euro entro dicembre, l'aliquota ordinaria passerà dal 22 al 24,2%, mentre quella ridotta dal 10 salirà all'11,5%.