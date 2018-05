Massimo Boldi e lo strano messaggio dopo il tradimento di Loredana De Nardis : Anche Cipollino soffre...

E infine conclude: «L'unico essere vivente che può raccontare di tutto e di più è il mio cagnolino pincher di 14 anni di nome Peggy Con grande affetto, a tutto il mio pubblico».





Massimo Boldi aveva annunciato al pubblico la fine del suo rapporto in una lunga intervista al Corriere della Sera, intervista nella quale aveva ammesso di aver saputo del tradimento della ex compagna da alcune immagini pubblicate dal sito Dagospia. La compagna era stata sorpresa dai paparazzi in dolce compagnia di un imprenditore toscano, nonché ex amico dell'attore. Ma Loredana De Nardis ha sempre precisato di non aver tradito Massimo Boldi, "ci siamo lasciati da tre anni, dormivano in letti separati, io non ho tradito nessuno".