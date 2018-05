Auto investe due donne a Palermo : morte madre e figlia

Un terribile incidente stradale mortale dove due donne,, sono state travolte da un'auto intorno alle 23 di ieri in, a. Secondo una prima ricostruzione,stavano attraversando la strada quando è sopraggiunta l’auto, una Fiat Punto, che le ha travolte e non si è fermato a prestare soccorso. La madre è morta sul colpo, e la figlia è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale.Uno dei familiari delle due vittime ha inseguito la vettura che fuggiva e ha preso il numero di targa, l'auto, con segni evidenti dello scontro, è stata ritrovata pocodopo e non era assicurata.