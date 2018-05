Sclerosi multipla : Negli Usa il primo farmaco per bambini e adolescenti

Il direttore dei prodotti neurologici della Fda, ha detto che "questa approvazione rappresenta un importante e necessario avanzamento nella cura della sclerosi multipla pediatrica. Un disturbo che può avere un impatto forte sulla vita di una ragazzo".

La- autorità americana per gli alimenti e i medicinali - ha approvato a un farmaco per il trattamento dellain bambini e adolescenti. Il farmaco base di "", un immunosoppressivo per ragazzini dai dieci anni in su, fu già approvato nel 2010 per malati adulti sclerotici con episodi ricorrenti. Con i test si è appurato che l'86% dei volontari giovanissimi non presentava più i sintomi della patologia, contro il 46% dei ragazzi sottoposti ai trattamenti standard a base di interferone beta-1a.