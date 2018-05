Stupro Firenze : licenziati due carabinieri sotto accusa per aver violentato le due studentesse

Alla chiusura delle indagini è emerso che Camuffo aveva definito “una galanteria” l’aver riaccompagnato a casa le due: “Avrei dovuto avvisare il comandante, ma non l’ho fatto. Ma si è sempre fatto così perché magari per motivi di sicurezza le aggrediscono nel portone. Così ci siamo consultati, perché eravamo titubanti”.

Ma alla fine furono proprio loro due ad approfittare delle ragazze, abusando della loro condizione di ubriachezza, una volta arrivati in Borgo Santissimi Apostoli. Entrati nell’androne “capii che si era realizzata un’occasione di sesso e così ci siamo comportati da maschietti“.

I carabinieri accusati di aver stupratosono stati destituiti -non indosseranno più la divisa - l’Arma lo ha deciso dopo la denuncia delle due giovani, che raccontano di essere state violentate nella notte fra il 5 e il 6 settembre a. I carabinieri sono in attesa della decisione sul loro rinvio a giudizio. L’udienza è fissata per il 30 maggio.