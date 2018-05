A Brindisi va in giro con la maglietta e la scritta pusher : arrestato 33enne

Il ragazzo si aggirava per le strade e una volta fermato dalla pattuglia dei carabinieri si è notevolmente agitato, nel portabagagli è stata trovata una borsa termica con 350 grammi di marijuana suddivisa in varie buste di plastica e 138 grammi di hashish. Poi nel vano porta oggetti è stato rinvenuto un bilancino elettronico di precisione e nelle tasche dei pantaloni 130 euro in banconote di vario taglio.





Trovato anche un dispenser con vari scomparti chiusi con cerniera zip all'interno dei quali erano custodite 19 dosi di hashish suddivise in varie pezzature pronte per l'attività di spaccio.

Potrebbe sembrare una barzelletta ma è successo davvero ... indossava una maglietta con la scritta, ma quando i carabinieri si sono avvicinati hanno capito che non si trattava di uno scherzo e dopo la perquisizione hanno scoperto nel bagagliaio mezzo chilo di. Così è stato arrestato, 33enne di Brindisi.