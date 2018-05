Cagliari : l’autista ha fermato il pullman per soccorrere una donna

Una donna si è sentita male a bordo del pullman della linea 3 del Ctm all’altezza di via dei Donoratico, l’autista del bus ha fermato subito il mezzo e ha soccorso la donna restando accanto a lei sino a quando non è arrivata l’ambulanza. Il racconto arriva da Anastasia Gargano, infermiera volontaria di Quartu che si trovava a bordo del bus quando la passeggera si è sentita male.





Ecco il suo racconto su castedduonline.it : “Volevo fare tanti ma tanti complimenti all’autista del pullman linea 3 del Ctm che oggi (giovedì scorso, ndr) alle 11.50 in via dei Donoratico ha fermato il pullman perché una passeggera è stata male. Voi direte ‘e quindi’? L’autista si è fermato facendo scendere la ragazza con due suoi compaesani, l’ha fatta accomodare nella panchina della fermata e ha chiesto cortesemente a tutti i passeggeri di quella linea di prendere il successivo, perché lui dopo aver chiamato i soccorsi avrebbe aspettato con lei l’ambulanza. Così è stato. Ha tenuto sotto controllo la ragazza, l’ha fatta sdraiare nella panchina e l’ha coperta con il suo giaccone per non farle prendere freddo. Ha aspettato fino all’arrivo dei soccorsi. Un bellissimo gesto che mi ha spiazzato. Sono queste le cose che ti fanno ben sperare in un briciolo di empatia e umanità nelle persone. Condividete le cose belle non solo quelle brutte”.