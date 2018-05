Violenze sessuali e acido su due sorelle : Arrestato un marocchino

Ma dopo mesi di silenzio e dopo aver subito diverse aggressioni, le due sorelle hanno denunciato il 35enne e una delle due si è nascosta in una località segreta. Le vittime avrebbero subito vessazioni da novembre 2017 a marzo di quest'anno. L'aggressore adesso si trova in carcere.

Un marocchino 35enne è stato arrestato per aver minacciato con l'e poi stuprato due, l'uomo non accettava che con una delle due era finita la relazione. Lahanno contestato al 35enne la violenza sessuale, i maltrattamenti e lo stalking. Secondo le indagini, il marocchino avrebbe minacciato con l'acido due donne sue connazionali e in seguito le avrebbe costrette a subire rapporti sessuali. Poi qualche mese fa l'uomo avrebbe minacciato le due ragazze di cospargerle con l'acido.