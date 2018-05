Ancora Maltempo, arriva il ciclone islandese : temporali e temperature in calo

Il direttore del Meteo.it, avvisa che «se nel corso del weekend al Centro e al Sud le temperature non subiranno grossi scossoni, lo faranno invece la prossima settimana con valori sotto i 20° su molte regioni e città, come a Roma, Napoli, Catanzaro e Palermo che scenderanno a 18-19° circa».

Per gli esperti il crollo termico sarà cospicuo per alcune città, in primis Torino dai 23°C di sabato raggiungerà i 15°di domenica, risultando la città di pianura più fresca d'Italia.