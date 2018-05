Vaishnavy Laxman : La ginecologa che decapita neonato per evitare cesareo

La mamma del neonato all'inizio si mostrò comprensiva nei confronti dello staff medico, ma quando scoprì la dinamica dei fatti e incontrò la dottoressa Laxman cambiò idea urlandole che non l'avrebbe "mai perdonata": "Quando sono stata portata in sala parto nessuno mi ha detto cosa stava succedendo. Molte persone continuavano a dire che il feto doveva uscire, ma nessuno mi guardava negli occhi né mi spiegava nulla, nessuno mi diceva quali piani avessero e quali rischi stavo correndo. Stavano controllando il battito del cuore del bambino, che era precipitato, e allora mi dissero che sarebbe uscito. Ricordo che dicevano che ero dilatata di 2-3 centimetri e mi incitavano a spingere. Nessuno mi ha detto che non avrei avuto un cesareo. Mi sentivo male, e per alleviare il dolore ho ricevuto solo uno spray sulla lingua, non c'era anestetico. Hanno tentato due volte di tagliare la mia cervice senza dirmi cosa stavano facendo. Ho detto loro che mi sentivo male e non volevo partorire così, ma nessuno mi ha risposto, come se non esistessi. Ero alla mia prima gravidanza, non capivo cosa stava succedendo, mi avevano detto che ero nel posto più sicuro possibile, invece era un gran caos disorganizzato e io avevo solo paura. In seguito mi hanno detto che mio figlio era morto. Laxman è venuta a trovarmi per dirmi che era molto dispiaciuta. Io non sapevo ancora i dettagli di quello che era successo e le ho detto 'Queste cose accadono, ti perdono'. Quando in seguito ho saputo i dettagli ho cominciato a urlare e a piangere, ero sconvolta, non riuscivo a crederci. Doveva essere il posto più sicuro del mondo. Si è rivelato un incubo".





Dopo 4 anni l'apertura del processo presso il Medical Practitioners Tribunal Service di Manchester nei confronti della dottoressa