Matteo Renzi : Da Lega e M5s promesse folli e irrealizzabili

Promesse sulle quali “hanno vinto: chiederemo conto delle loro bugie elettorali, ogni giorno. Perché la democrazia non è uno scherzo e dopo questa esperienza di governo giallo-verde sarà chiara a tutti la differenza tra l’estremismo delle promesse a vuoto e il buon senso delle riforme”. Renzi ribadisce il no alla fiducia del Partito democratico :“Teniamoci in contatto, amici, perché non sarà uno scherzo nemmeno la nostra opposizione, durissima. Diremo con forza NO quando si tratterà di dare la fiducia al Governo”.

Dopo l’apertura del tavolosulle convergenze per un programma di governo,insiste sulle promesse fatte in campagna elettorale da: “”.