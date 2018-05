Juventus-Milan : Allegri contro Sconcerti

Ma in studio Mario Sconcerti insinua un possibile calo da parte della Juventus nelle stagioni prossime e qualche difficoltà nel proseguire nel ciclo vincente, il tecnico risponde :"La squadra deve crescere. Quando sono arrivato c'era la paura nel non passare il turno di Champions. Ci ingarbugliamo con discorsi strani, il calcio è semplice, attacchi e difendi. Ci sono momenti dove rendi di più, altri di meno e devi stimolare, Parlate di tattica, ma bisogna insegnarla e farla capire ai nuovi allenatori. Il calcio non è solo teoria. Sono fortunato ad essere cresciuto con Galeone, il calcio è aperto, sembro uno che viene dalla luna. Con chi ce l'ho? Con nessuno. In una stagione ci sono state varie discussioni, si parla di rapporto incrinato, ma che c'è incrinato? Non siamo al massimo, non c'è costruzione finita. Fate domande assurde".

Laha appena trionfato, conquistando la sua quartaconsecutiva, e domenica apotrebbe completare la festa con il 7°consecutivo. Ma si pensa già a quello che sarà il futuro di Allegri e quello di una squadra che pare una macchina da guerra, c'è un rischio appagamento per questa Juve?, intervistato a fine gara dalla Rai : "".