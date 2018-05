Presidente Donald Trump : Catturati i cinque leader dell'Isis più ricercati

Gli esponenti Isis arrestati sono Saddam Al-Jamal, Omar Shahab Al Karbouli, Issam Al Zawbaie, Mohammed Al Qadir e Ismail Alwaan Al Ithawi, conosciuto come Abu Zeid Al Iraqi. Ithawi, descritto dalle autorità irachene come un alto consigliere del leader dell'Isis, Abu Bakr al-Baghdadi, viveva in Turchia. Le autorità turche avrebbero arrestato Ithawi lo scorso 15 febbraio, consegnandolo poi all'Iraq.

Ha twittato il presidente Donald Trump : "", gli arresti, compiuti grazie al lavoro dell'intelligence irachena e americana, sono il frutto di un'operazione di tre mesi, il gruppo si nascondeva tra. L'intelligence irachena ha confermato la notizia degli arresti, ma non ha fornito alcun dettaglio sul ruolo avuto da americani e turchi.