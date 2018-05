Lo scienziato David Goodall morto con suicidio assistito

"Non sono felice, voglio morire", aveva detto lo scienziato alla Abc Australia, annunciando l'intenzione di ricorrere all'eutanasia : "Se uno sceglie di uccidersi, nessun altro dovrebbe interferire. Mi spiace profondamente di aver raggiunto la mia età. Voglio morire e non è particolarmente triste. La cosa triste è evitare di farlo. Una persona anziana come me deve poter beneficiare dei suoi pieni diritti come cittadino, compreso il diritto al suicidio assistito".

Lo scienziato australiano di 104 anni è morto, ricorrendo all'eutanasia, in una clinica svizzera di, dopo essersi rivolto all'organizzazione Exit International. Goodall non soffriva di alcuna malattia in fase terminale,e non voleva invecchiare in modo umiliante, per questoha chiesto di poter porre fine alla sua vita con il suicidio assistito, non punibile in Svizzera, all'organizzazione non profit.