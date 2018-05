Vincenzo Paduano uccise e bruciò la fidanzata: condannato a 30 anni in appello

Pena ridotta in appello per Vincenzo Paduano, la guardia giurata di 26 anni, condannato all'ergastolo per avere strangolato e poi dato alle fiamme nel maggio del 2016 la sua ex fidanzata Sara Di Pietrantonio.Nel processo di primo grado l'uomo, ex vigilante, era stato condannato all'ergastolo. Il corpo di Sara Di Pietrantonio, reso irriconoscibile, fu trovato in una strada di periferia del quartiere romano della Magliana.





L'accusa chiedeva la conferma dell'ergastolo per omicidio premeditato aggravato.«Vincenzo ha commesso il più atroce dei crimini, devastato dalla gelosia. Condannatelo, ma confido in una mitigazione della pena», aveva chiesto l'avvocato Flora Divizia nel suo intervento, davanti alla prima Corte d'assise d'appello.

I giudici della Corte d'assise d'appello di Roma hanno condannato a 30 anni di carcere, accusato di aver ucciso e dato alle fiamme la sua ex fidanzata,, il 29 maggio 2016 alla periferia della Capitale.