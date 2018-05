Non regge il dolere : 14enne si impicca per la morte della sua cagnolina

La donna ha assicurato che il figlio non aveva mai manifestato disturbi a livello psicologico o atteggiamenti che facessero percepire qualcosa di negativo, il ragazzo viene descritto da tutti come un ragazzo “premuroso e disponibile”.

Ma la madre non dimenticherà mai quel giorno : “Ho portato le mie due figlie più giovani a una festa. Appena prima di uscire di casa ho sbirciato con la testa intorno alla porta della stanza di Seb per vedere se stava bene”. La donna ha detto che venerdì 17 novembre 2017, la sera prima della morte di Seb, il figlio era uscito con gli amici e sembrava di buon umore quando è tornato : “Era ancora a letto in pigiama, stava giocando sull’iPad, sembrava a posto, non c’era niente fuori dall’ordinario.”... poi è tornata a casa verso le 12.30 e ha chiamato il figlio, ma non ha ricevuto risposta, e ha pensato che fosse uscito : “Sono andata su per le scale per vedere se voleva pranzare. La porta era socchiusa, quindi l’ho spalancata e l’ho trovato nella camera da letto”. La tragedia a a Creech St Michael, Regno Unito.