Governo M5S-Lega : Salvini e Di Maio chiedono tempo fino a domenica

"Sta andando bene", dice Salvini all'esterno di Montecitorio. "Un momento importante per l'Italia", il controcanto sui social di Luigi Di Maio. E i passi avanti "sono significativi", scrivono nel comunicato diffuso dopo il vertice di stamattina alla Camera che ha aperto la trattativa tra Lega e Cinque Stelle per il nuovo governo. l nodo principale resta quello del nome da indicare come premier.

Dopo l'approvazione di Silvio Berlusconi si sono incontrati oggi i leader di, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, per formare ilnelle 24 ore concesse Sergio Mattarella. Al termine dell'incontro, M5s e Lega hanno chiesto al presidente della Repubblica di poter lavorare fino a domenica alla formazione del governo.