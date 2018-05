Video Juventus Milan 4-0: Highlights e gol Finale Coppa Italia

Giacomo Bonaventura, ha voluto dichiarare ai giornalisti fuori dagli spogliatoi: " Penso che alla lunga la qualità della Juventus abbia fatto la differenza. Noi abbiamo giocato una buona gara, ma giocare una buona gara contro queste squadre non basta. Dovevamo fare una gara oltre i nostri limiti e non ci siamo riusciti. A tratti abbiamo giocato bene, e tutto il nostro percorso per arrivare in finale è stato buono per una squadra giovane come la nostra: è stato bello. Oggi è stato difficile affrontare la Juventus specie dopo il primo gol. Anche noi siamo rimasti deludi perché non volevamo perdere così: questo risultato è un po’ bugiardo. Certo la Juventus ha meritato di vincere, ma il risultato è di proporzioni esagerate. I tifosi sono stati fantastici e meritavano una gioia oggi ma non e l’abbiamo fatta."

Video Juventus Milan terminato sul 4-0, i gol e glidella partita, finale della2018, vinta dalla Juventus all'Olimpico. I bianconeri conquistano la quarta Coppa Italia consecutiva, La squadra di Gattuso ha fatto poco per provare a vincere: ha cercato di controllare il gioco nel primo tempo ma è crollata subito nella ripresa dopo il gol di Benatia.