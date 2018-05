Iran Stati Uniti : il mondo attende Donald Trump e il suo rifiuto dell’accordo sul nucleare

L’accordo sul nucleare aveva dato una piccola speranza alla popolazione iraniana, facendo rialzare l’economia con il ritorno alla vendita del petrolio sui mercati internazionali, e con la fine dell’embargo su molti prodotti di import-export. Il timore è che gli Usa rinnovino pesanti sanzioni che penalizzino i piccoli miglioramenti finora registrati. La decisione negativa di Trump potrebbe portare a sanzioni su chiunque faccia commercio con l’Iran, bloccando ogni transazione economica e finanziaria.





Trump lamenta il fatto che l’accordo non serve per garantire un futuro senza armi nucleari a Teheran, ma nasconde il fatto che proprio l’accordo prevede il controllo dell’Agenzia Onu per il nucleare sui siti non solo fino al 2025, ma per 20 anni.