Grande Fratello/ Baye Dame : Mi è stato impedito di portare fiori ad Aida

Durante la quarta puntata del Grande Fratello, Baye Dame ha avuto la possibilità di rientrare in casa per potersi scusare pubblicamente per quanto aveva fatto, ma non l'ho ha fatto con Aida Nizar. La conduttrice Barbara D’Urso lo aveva severamente rimproverato per questa sua mancanza, dicendogli di essere nuovamente delusa dal suo comportamento. In pochi minuti il web si è ancora una volta riempito d’insulti contro di lui.

Baye Dame ha specificato che tra lui e gli autori del reality ci sono stati evidentemente dei fraintendimenti.

Il rientro nella casa delcontinua a far discutere e sul web si sono scatenati commenti che lo accusano di essere tornato in trasmissione soltanto per farsi pubblicità. Ma Baye vuole spiegare come sono andate realmente le cose : “”.