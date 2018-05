Il medico Serafina Strano : Stuprata e lasciata sola dai colleghi... Ora paghino anche i vertici sanitari

Serafina Strano continua a denunciare a viso aperto, mostrandosi spesso anche in televisione. «Non ho mai avuto alcuna remora a mostrarmi pubblicamente per la semplice ragione che quella notte io ho visto la morte in faccia. E allora mi son detta che non poteva finire tutto richiudendomi nel privato, con la mia rabbia e le mie ferite. Ho superato la naturale vergogna che si prova in queste circostanze e mi sono detta: “Se mi lascio condizionare dai pregiudizi continuerò ad essere violentata”. Anche se le assicuro: non è facile stare sotto i riflettori. L’ho pagata e continuo a pagarla. Per questo mi ha ferito non avere avuto acconto al processo i miei colleghi».





L'accusa ai colleghi : «Si, è così. Tranne pochissimi colleghi per il resto sono spariti tutti. Nonostante le belle parole l’Ordine dei medici di Catania non si è costituito parte civile al processo, mentre molti che fanno le guardie mediche si sono dileguati per paura di perdere il lavoro».

Dopo la recente sentenza che ha condannato a 8 anni l’uomo che nel settembre scorso sequestrò e violentò all’interno della guardia medica dove prestata servizio, aCatania - la 52enne, dichiara e annuncia di aver intrapreso una nuova battaglia : «».