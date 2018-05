Matteo Smoilis morto sotto gli occhi del papà : Non si può morire a 19 anni

Il ragazzo lavorava per una ditta esterna alla Fincantieri, di proprietà del padre che in quel monento era al suo fianco, assistendo a pochi metri alla morte del figlio. Subito dopo, ha avuto un malore. Rianimato sul posto dagli operatori del 118 e trasportato in elicottero all’ospedale di Cattinara di Trieste, il giovane però non ce l’ha fatta.





Oggi i lavoratori della Fincantieri hanno indetto prima un'assemblea e poi uno sciopero, i sindacati hanno scelto di incrociare le braccia per la giornata di oggi, in cui a Monfalcone si osserverà il lutto cittadino proclamato dal Comune. All'assemblea ha partecipato stamattina anche il sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint, secondo la quale «non possiamo più ritrovarci a tragedia avvenuta perché non si può morire per lavorare e non si può morire a 19 anni. Dobbiamo reagire con atti concreti e con protocolli rigidi e condivisi da tutti, che servano a prevenire futuri incidenti: ne discuteremo nel pomeriggio durante l'incontro con il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga e l'amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono», ha concluso.

L'operaio 19enne di Staranzano Matteo Smoilis ieri mattina intorno alle 9 è, schiacciato da una lamiera e da un blocco di cemento di 700 chili, staccatisi da una gru. Una morte terribile ed un tragico incidente avvenuta nell'area diI suoi colleghi hanno attivato un presidio di protesta, sospendendo il lavoro.