Dopo le dichiarazioni di Al Bano, parla la Lecciso : Ecco la verità su Al Bano, Romina e ex suocera

Loredana Lecciso si lascia andare e racconta liberamente la loro storia travagliata dall'inizio: "Quando ho conosciuto Al Bano, nel 1999, era molto provato da ciò che era successo negli ultimi anni, disse che aveva 'il cuore a pezzi' e che ero un'iniezione di vita. Mi chiamava 'Primavera' e ricordo che mi disse: 'In due mesi mi hai dato quello che, a volte, ci vorrebbe una vita per avere...'. All'inizio voleva sposarmi a Bali, ma non avevamo ancora ottenuto il divorzio. Cinque anni fa dichiarò a un settimanale che mi avrebbe sposata, e non credo mentisse. Non ci sposammo perché subentrarono ripensamenti da parte di Al Bano per motivi suoi famigliari. Ma erano passati più di 10 anni da quando ci siamo messi insieme, quindi ora faccio fatica a calcolare quando sia finita, se 15 anni o tre mesi fa".





Infine Loredana visibilmente amareggiata parla anche dell'ex suocera: "La signora Iolanda non è mai stata ben disposta nei miei confronti ma lei e Romina si sono fatte la guerra per anni", conclude la Lecciso.

Loredana Lecciso ha deciso di replicare le ultime dichiarazioni di Al Bano sulla fine della loro storia d'amore e racconta la sua verità tirando in ballo anche l'ex moglie di lui, Romina Power e l'ex suocera Iolanda. Al Bano avrebbe dichiarato precedentemente che dei 18 anni trascorsi con Loredana solo 3 sarebbero stati quelli felici. Ma Al Bano come la stessa Lecciso ha dichiarato avrebbe negato di averlo detto. Ancora una volta lei lo difende affermando che il cantante è un uomo coerente e non avrebbe mai preso in giro tutti per 15 anni.