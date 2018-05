Calderoli, vice presidente del Senato sulla pedofilia : Castrazione chimica per stupratori seriali

Il vice Presidente del Senato adirato si scaglia contro le decisioni di tutti i tribunali e aggiunge: «Questo pedofilo era già stato condannato per reati sessuali nel 2013 e dopo la scarcerazione aveva seguito un percorso terapeutico specifico eppure è tornato a colpire, a violentare delle bimbe. Questo caso, come quello dello stupratore seriale condannato a Genova a 8 anni per venti casi di violenza sessuale, scarcerato e tornato a colpire, sempre a Milano, nello scorso mese di settembre, dimostrano che per questi "malati", questi "orchi", non bastano il carcere e altre misure restrittive ma serve la castrazione, quella chimica per evitare le recidive e quella chirurgica per evitare che da stupratori diventino anche assassini. Se vogliamo evitare altre vittime di questi orchi dobbiamo votare al più presto la mia proposta di legge per introdurre la castrazione chimica, e quella chirurgica nei casi più gravi, nel nostro ordinamento».

