Iran, deputati bruciano bandiera Usa: Morte all'America, Trump non sa svolgere il suo lavoro

Il Presidente del Parlamento iraniano, Ali Larijani. ha definito un "atto di bullismo" il ritiro degli Usa dall'accordo sul nucleare aggiungendo che gli Stati Uniti riceveranno una risposta dall'Iran che rimpiangeranno. Inoltre Ali Larijani ha dichiarato: "Trump non è in grado di svolgere il suo lavoro e non ha la capacità mentale di affrontare i problemi".

: Deputati iraniani hanno dato fuoco a bandiere di carta americane in aula, urlando "". Il fatto è avvenuto dopo la decisione del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha annunciato l'intenzione di uscire dall'accordo sul nucleare con Teheran.