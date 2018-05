Mirco Ricci/ l' ex pugile di nuovo in manette : Venite o butto dal balcone la mia ragazza

L'ex campione intercontinentale Wba dei mediomassimi era già agli arresti domiciliari per estorsione, per sua fortuna ha trascorso una sola notte nuovamente in carcere con l'accusa di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Ricci non è stato trattenuto oltre nel carcere di Regina Coeli, grazie all'appello del padre al giudice: «Mirco è un bravo ragazzo. Con me non ha mai alzato il gomito. Per lui è solo un periodo di nervosismo. Sono disposto ad ospitarlo a casa». Il magistrato ha acconsentito alla proposta del papà di Ricci, un umile carpentiere. In molti hanno assistito alla sceneggiata di Mirco Ricci che sul balcone urlava a squarciagola: «Sono un pugile professionista. Mi chiamano The Predator. In carcere ho dettato legge, perché lì dentro vige la legge del più forte. E io sono il più forte. Vi faccio rimbalzare la testa come una palla da basket se provate a prendermi. Vi strappo lo sfollagente. Vi do un cazzottone».





Poi ancora show nella caserma fino a quando non è passata la sbornia e a quel punto Ricci non ricordava più nulla: «Non ricordo nulla. Mi scuso con la mia fidanzata e coi carabinieri. Ho bevuto un litro e mezzo di vino. Ero solo ubriaco. Figuriamoci se volevo essere arrestato... Sono già stato per un anno in carcere».





Nel frattempo la Procura ha emesso la sentenza di condanna per Ricci di quattro anni e mezzo di reclusione riguardo alla vicenda del bambino di 9 anni sequestrato dall'ex campione per avere indietro dalla madre una partita di droga da cinquemila euro. La Corte D'Assise ha però stabilito che si tratta di estorsione e non di sequestro, l'ultima decisione spetta alla Corte D'Appello.

E' finito di nuovo in manette, l'. E' stato proprio lui a chiamare i carabinieri, probabilmente imbottito di psicofarmaci e ubriaco, chiedendo di essere arrestato: «», ha minacciato Ricci: «». All'arrivo dei carabinieri, la ragazza è subito uscita di casa mentre Ricci aveva già cambiato idea cominciando ad urlare a squarciagola: «».