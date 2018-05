Fasano : autista di scuolabus si sente male ma riesce a mettere in salvo i bimbi ... lui muore

L'assistente dell'autista ha subito lanciato l'allarme, il 118 è intervenuto rapidamente ma l'uomo è deceduto durante il trasporto in ospedale. Grazie a lui che percorreva quelle stradine di campagna ogni giorno, facendo il giro delle case situate nei vari poderi delle campagne di Cocolicchio, i bambini stanno tutti bene e sono stati accompagnati a scuola da un collega della vittima giunto sul posto.

Un uomo coraggioso e un atto d'amore, quello di un'di 65 anni che mentre era alla guida ha accusato un malore, forse si è reso conto che non ce l'avrebbe fatta e allora ha pensato di mettere in salvo i bimbi che aveva a bordo accostando nel primo tratto di strada sicuro. L'uomo messi in salvo i bambini, si è poi accasciato al volante colpito da un'