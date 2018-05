Germaina, scontro tra un treno regionale e un treno merci in Baviera: Muoiono 2 persone, 14 i feriti

Sul posto sono presenti le autorità competenti per ricostruire la dinamica dell'incidente mentre la tratta ferroviaria tra Ingolstadt e Augsburg è stata chiusa per questioni di sicurezza.

Baviera,, a nord di, qui un treno regionale ha tamponato un treno merci fermo in stazione, provocando lae il ferimento di altre 14. Secondo quanto riferito dalle autorità tedesche, le vittime sarebbero, il capotreno e un passeggero mentre non sono ancora chiare le cause dell'incidente.