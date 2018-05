iPhone X: Avete problemi con il face ID? Apple sostituisce l' intero dispositivo

Primi problemi per, alcuni utenti segnalano malfunzionamenti al Face ID. Alcuni utenti, in questi giorni, hanno contattato l' assistenza Apple per alcuni malfunzionamenti del

Apple è a conoscenza del problema e tramite un documento, ha invitato tutti i centri di assistenza, di eseguire prima un controllo diagnostico sulla fotocamera posteriore e vedere se si riesce a riparare, in caso contrario, la stessa Apple, invita i centri di assistenza a sostituire l' intero dispositivo, dandone uno nuovo.

Cosa aspettate? Se avete problemi al Face ID, contattate subito un centro di assistenza Apple!