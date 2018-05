GF, la denuncia di Patrizia Bonetti a Domenica Live: Ricucci mi riempiva di botte, ho le prove

La D'Urso a questo punto riferisce all'ex gieffina, la versione dei fatti di Stefano Ricucci completamente diversa, nella quale lo stesso imprenditore ha dichiarato di aver denunciato per calunnia la Bonetti. Quest'ultima non ci sta e si difende affermando: «Non sapevo avesse detto tutte queste cose, mi stupisce che un uomo di 55 anni, possa negare cose avvenute. Ho le prove di quello che dico. Siamo in causa da anni, è stato denunciato d’ufficio perché quando la prognosi supera un certo numero di giorni viene fatto automaticamente. Mi fido dell’Italia e di come stanno andando le cose».

Le dichiarazioni choc a Domenica Live di, ex concorrente deled ex compagna dell'imprenditore Stefano Ricucci, che la donna accusa: «». La Bonetti racconta durante la diretta di Domenica Live chel'avrebbe picchiata a sangue mandandola in ospedale con una prognosi di trenta giorni.