Governo : il via di Sergio Mattarella al terzo giro di consultazioni

Nessuna intesa tra le forze politiche nelle consultazioni della mattinata, il Quirinale fa trapelare l'intenzione di varare in tempi brevissimi un esecutivo di tregua. Se questo governo non trovasse sostegno in Parlamento, anche il ritorno alle urne sarebbe velocissimo, il Colle non esclude persino l'ipotesi del voto a luglio, forse domenica 8.

Avverrà questa mattina 7 maggio, il terzo giro distabilito dal Presidente della Repubblica,che spera in una maggioranza per poter finalmente formare un governo. Mentre la situazione del centrodestra appare disordinata, il M5s tenta un accordo con la. Se non uscirà una maggioranza, l'unica alternativa sarà tornare al voto, il Colle invece se non vi sarà un accordo, opta per un governo tregua.