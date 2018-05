Elezioni comunali 2018: Toritto Protagonista presenta la candidata sindaca Marianna Scarangella

Le elezioni comunali 2018 si terranno il 10 giugno nelle regioni a statuto ordinario, Sardegna e Sicilia. Per il turno di ballottaggio si tornerà a votare il 24 giugno. Complessivamente, considerando tutte le regioni, sono interessati gli elettori di 793 comuni, di cui 589 appartenenti a regioni ordinarie e 204 a regioni a statuto speciale.

Si voterà in ventuno comuni capoluogo di provincia (Ancona, Avellino, Barletta, Brescia, Brindisi, Catania, Imperia, Massa, Messina, Pisa, Ragusa, Siena, Siracusa, Sondrio, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Udine, Vicenza e Viterbo), di cui uno è anche capoluogo di regione (Ancona).

Tra i comuni al voto c'è anche Toritto. Domenica 6 maggio alle ore 20 verrà inaugurata la sede della lista civica Toritto Protagonista che sostiene la candidatura a sindaco di Marianna Scarangella. In quell'occasione presenterà il suo programma politico e la sua squadra.

Nella squadra di Marianna Scarangella c'è anche il giovane imprenditore e social manager barese. Dopo aver fondato Fatti per il Successo Academy e ideato il brand di abbigliamento per bambini Crown 81 , il giovane casting director ed ex modello ha deciso di scendere in campo a livello politico in vista delle imminentinel suo paese natale, Toritto.

Il vincitore del concorso nazionale di bellezza maschile,, aveva annunciato a sorpresa la sua discesa in campo durante una recente intervista concessa a Igossip.it : "É stata una decisione non facilissima, perché ho dovuto rinunciare a molti impegni e futuri progetti, ma il bene per il mio territorio e la valorizzazione dei tanti giovani (e soprattutto di talento) torittesi meritano una possibilità, la stessa che io ho cercato fuori dal mio paese, ma che oggi vorrei sostenere con forza e ogni mezzo". Per poi aggiungere: "Ho deciso di sostenere la prima candidata sindaco donna nella storia del nostro comune, perché credo fortemente nel suo programma e volontà di impegnarsi per il territorio. Scendo ufficialmente con Marianna Scarangella sindaco per iniziare un percorso di evoluzione territoriale non solo bello da visitare, ma anche fortemente artigianale e commerciale. Sosterrò una donna, perché le più grandi rivoluzioni iniziano sempre con un atto di coraggio".