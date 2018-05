iOS 11.3 porta alcuni problemi del micorofono su iPhone 7 e 7 Plus

Documento ufficiale di Apple che riguarda alcuni problemi sul microfono dell' iPhone 7 e 7 Plus dopo aver aggiornato a iOS 11.3 e successivi. Arriva una comunicazione ufficiale da Apple che riguarda alcuni problemi legati all' iPhone 7 e 7 Plus dopo essere stati aggiornati a iOS 11.3 e successivi.



Questo aggiornamento, durante le chiamate sia normali che con FaceTime, provoca la disattivazione dell' altoparlante. La stessa Apple è al corrente del problema e consiglia agli utenti, prima di portarlo in assistenza, di scollegare qualsiasi dispositivo Bluetooth o accessorio di terze parti e vedere se il problema si risolve.

Se il problema persiste, a questo punto bisogna portarlo in assistenza, dove la stessa effettuerà una diagnosi sull' audio. Apple comunica ufficialmente che anche se il dispositivo è fuori garanzia, la riparazione dovrà essere gratuita.